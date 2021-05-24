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Iğdır-Nahçıvan Karayolu, Ağrı Dağı'ndan gelen sel sularıyla kapandı

Iğdır ve çevresinde oluşan sağanak yağışın ardından Ağrı Dağı'ndan sel sularıyla birlikte gelen çamur ve kaya parçaları nedeniyle Iğdır-Nahçıvan Karayolu ulaşıma kapandı. Birçok araç, karayolunu kaplayan sel sularına saplanırken, İl Özel İdare ve karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başladı

Iğdır-Nahçıvan Karayolu, Ağrı Dağı'ndan gelen sel sularıyla kapandı
Ağrı Dağı'ndan gelen sel suları, Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nu kapattı
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DHA

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kuvvetli rüzgar, fırtına ve sel uyarısı yapılan Iğdır´da saat 21.00 sıralarında sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 30 dakika yağan yağmur kent merkezi ile ilçe ve köylerinde etkili oldu. Aralık ilçesi Gödekli köyü mevkisinde Ağrı Dağı'ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve dev kaya parçaları Iğdır ile Nahçıvan arasında ulaşımın sağlandığı karayoluna aktı.

Tonlarca çamur ve kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, bazı araçlar yolda kaldı. Yolda mahsur kalan vatandaşların ihbarı ile bölgeye İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle Dilucu Sırın Kapısı'na yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ulaşıma kapanan yolun temizlenrmesi için çalışma başlatıldı.

BAŞKAN GÜZELKAYA: BÜYÜK AFET YAŞADIK

Iğdır´ın Aralık ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, sel nedeniyle ulaşıma kapanan uluslararası Iğdır-Nahçıvan karayolunda birçok aracın çamura saplandığını, can kaybı ya da yaralanma olmaması ile teselli bulduklarını ifade etti.

İlçenin altyapısı ve içme suyu şebekesinde de hasar oluştuğunu kaydeden Başkan Güzelkaya, "Saat 21.00 sıralarında yoğun bir yağışın ardından oluşan afet, Türkiye´nin çatısı olan Ağrı Dağı'ndan geldi. Karayolu çamur ve kaya parçaları ile kapandı. Allah beterinden korusun. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. İlçemiz ve bazı köylerde maddi hasar oluştu. İlçenin altyapısı ve içme suyu şebekesinde de hasar oluştu. Devletimiz büyüktür. İnşallah en kısa sürede bunun üstesinden geleceğiz. İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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