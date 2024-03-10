Müslümanlar için ibadet ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayında kişinin sadece ibadet açısından değil, maneviyat açısından zenginleştiğine inanılır. Bu kapsamda; Ramazan ile beraber sahur ve iftar vakitleri de araştırılmaya başlandı.

Diyanet tarafından açıklanan imsakiye takvimi sayesinde Iğdır sahur ve iftar vakitleri belirlendi. İşte, 2024 Iğdır imsakiye takvimi ile Iğdır sahur ve iftar vakitleri...