Iğdır Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sokak hayvanlarını unutmadı

AA

Iğdır Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Börü başkanlığında Iğdır Valiliği Toplantı Salonu'nda toplandı.

Kentte koronavirüs salgınına karşı yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, sokak hayvanları için de çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, salgınla mücadele sürecinde lokanta ve restoran gibi iş yerlerinin tüketim kapasitesinin düşmesinden dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına besin desteği sağlanmasına karar verildi.

Karar doğrultusunda, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe ve sokaklarda hayvanların yaşadığı alanlar tespit edilip, bu noktalara düzenli olarak yem ve su bırakılacak.

Sokak hayvanlarının beslenmesi için yapılacak alanlar düzenli olarak dezenfekte edilecek.

Ayrıca, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaları ve hassasiyetlerinin artırılması için çalışma yürütülecek.