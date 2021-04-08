"KARNIM FAZLA BÜYÜMEDİ"

Iggy Azalea, karnının fazla büyümemesi ve koronavirüs pandemisi yüzünden uygulanan karantinanın kendisine yardımcı olduğunu sözlerine eklemişti. Azalea, "Zaten o süreçte evden çıkmam da gerekmiyordu" diye konuşmuştu.

Avustralyalı rapçi, doğumdan sonra birçok kez estetik operasyon geçirmek zorunda kalacağını düşündüğünü ancak buna gerek kalmadığını belirtmişti.