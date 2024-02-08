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        Haberler Yaşam İglo kahvehaneye Muş'ta büyük ilgi - Haberler

        İglo kahvehaneye büyük ilgi

        Yoğun kar yağışının görüldüğü Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak'ın yaptığı iglo kahvehane çevreden büyük ilgi görüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 09:39 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:39
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        Muş'un Kültür Mahallesi’nde çay ocağı işleten Yılmaz Alak, kar yağışını eğlenceye dönüştürerek yaptığı iglo kahvehaneyle vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

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        Kardan yapılan kahvehane içerisinde müşterilerine çay, kahve ve sıcak süt hizmeti sunan Alak, kar yağışının etkisiyle dikkat çekici bir aktiviteye imza attı. İlk olarak yoğun kar yağışını fırsata çeviren Alak, kürek yardımıyla kar yığınlarını üst üste topladı.

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        Daha sonra çeşitli araç ve gereçlerle kar yığınını şekillendirerek içerisini oyarak bir kulübeye dönüştürdü. İşletmesinden taşıdığı masa ve sandalyeleri kardan kulübenin içine yerleştiren Alak, böylelikle çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

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        "Muş Otantik" tabelasını kardan yapılan kulübenin üzerine monte eden Alak, kenarına ise "Muş iglo ev - çay, kahve ve süt" yazılı bir tabela yerleştirdi. Bu özgün girişimle müşterilerine farklı bir deneyim sunan Yılmaz Alak, kar yağışının keyfini işletmesindeki misafirleriyle birlikte çıkarıyor.

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        Doğu Anadolu Bölgesi'nin yoğun yağış aldığını söyleyen Yılmaz Alak, kar yağışını eğlenceye çeviren yöntemler bulduğunu belirterek, “Şehrimize çok fazla kar yağdığı için bunu eğlenceye çevirdim. Kar yığınlarını kürek yardımıyla bir araya getirdim. Kardan iglo ev dediğimize benzer bir çay ocağı şeklinde yer yaptım. Hayatımıza keyif ve eğlence katarak, insanların dikkatini çekmek için bu iglo evi yaptım. Müşterilerimiz ve misafirlerimiz, bu kardan kahvehanede çay içmek istiyorlar. Bunun içerisinde çay içmenin tadının ve keyfinin farklı olduğunu söylüyorlar. Müşterilerimiz kardan kahvehanemizde fotoğraf çekiyor, muhabbet ediyor ve eğleniyor. Zaman zaman kendimizde burada çay içiyoruz. Kardan kahvehanede çay içiyoruz, muhabbet ve sohbet ediyoruz. İnsanlarımız bunun içerisinde çay, kahve ve süt içiyor” dedi.

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        İglo kahvehanede arkadaşları ile çay içen Fotoğraf Sanatçısı Kenan Demir ise “Kahvehane işletmecisi ağabeyimiz kardan bir kahvehane yapmış. Hayatın ve insanların bizleri fazlasıyla yorduğu bu zaman diliminde üzerimizdeki ağırlıkları atmak adına, çok farklı ve bir o kadar otantik olan kardan kahvehaneye gelerek çayımızı, kahvemizi yudumlayarak üzerimizdeki negatif ağırlıklarımızı attık” diye konuştu.

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