VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-1 yenmesine rağmen elendi.

Rakibine ilk maçta 3-0 mağlup olan sarı-siyahlı ekip, rövanş mücadelesinin sonunda oynanan altın seti 16-14 kaybetti ve organizasyona veda etti.

Salon: Igor Gorgonzola

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Igor Gorgonzola: Bartsch-Hackley, Veljkovic, Egonu, Piccinini, Chirichella, Carlini (Camera, Nizetich, Sansonna, Bici, Zannoni)

VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Slöetjes, Robinson, Kübra Çalışkan (Hatice Gizem Örge, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Di Iulio, Ebrar Karakurt)

Setler: 23-25, 20-25, 25-15, 21-25, 16-14

Süre: 125 dakika (26, 28, 24, 27, 20)