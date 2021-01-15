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Masaj salonu baskını: 10 kişi tutuklandı!

İzmir'de Kovid-19 sürecinde kapatılmalarına rağmen gizlice müşteri alındığı ve fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3 masaj salonuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı. Salon sahiplerinin, sokak başlarına gözcüler koyarak faaliyette bulunduğu ortaya çıktı

BASKIN! Son dakika: Masaj adı altında FUHUŞ! 10 kişi tutuklandı
Masaj salonu baskını: 10 kişi tutuklandı!
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AA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan masaj salonlarına müşteri alındığı bilgisine ulaştı.

SOKAK BAŞLARINA GÖZCÜ KOYMUŞLAR

AA'da yer alan habere göre takip çalışması sonucu masaj salonlarına sokak başlarına gözcüler yerleştirilerek gizlice müşteri alındığı, kadınlara fuhuş yaptırıldığı, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan yabancı uyruklu kadınların da müşterilere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince 3 masaj salonuna ve zanlıların ikametlerine düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerinde yabancı ve Türk uyruklu çok sayıda kadın olduğu da belirlendi.

ZANLILARDAN 10'U TUTUKLANDI

Operasyonda, 2 bilgisayar, müşteri temininde kullanıldığı düşünülen çok sayıda sim kart, 3 hard disk, 1 tablet, 1 tabanca ve 59 mermi ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.

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