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HaberlerGündem3. SayfaİĞRENÇ OLAY! Son dakika! Turizm Bakanı Ersoy’un eşi paylaştı! Meyve suyundan çıkan görüntü şoke etti!
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Turizm Bakanı Ersoy’un eşi paylaştı! Şoke eden görüntü!

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, satın alıp içtiği meyve suyu paketinden çıkan mide bulandıran cismi sosyal medya takipçileri ile paylaştı. Üzerinde, son kullanma tarihine bir yıl olduğu yazan ürünle ilgili olarak Ersoy paylaşımında, "Aklım almıyor, korkunç bir görüntü" ifadelerine yer verdi.

İĞRENÇ OLAY! Son dakika! Turizm Bakanı Ersoy’un eşi paylaştı! Meyve suyundan çıkan görüntü şoke etti!
Turizm Bakanı Ersoy’un eşi paylaştı! Şoke eden görüntü!
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İHA

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntü ile firmaların tüketici sağlığını ne derece tehdit ettiklerini gözler önüne serdi. Ersoy marketten aldığı ve çocuğuna içirdiği elma suyunun tadındaki bozukluğu fark edince kutuyu kesip içerisine baktı.

SON KULLANMA TARİHİNE 1 YIL VARDI

İHA'da yer alan habere göre kutuyu kestiğinde iğrenç bir görüntü ile karşılaştı. Ürünün son kullanma tarihine bir yıl kalmış olmasına rağmen içerisinden çıkan mide bulandıran görüntüyü kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında, “Aklım almıyor, korkunç bir görüntü” ifadelerine yer verdi.

YAŞANAN OLAY İLK DEĞİL

Ersoy’un sosyal medya paylaşımın ilk olmadığı anlaşıldı. Daha öncede birçok tüketicinin benzer durumla karşılaşarak sosyal medya üzerinden paylaşımlarda ve şikayetlerde bulunduğu ortaya çıktı. Farklı paylaşımlarda kutuların içerisinden çıkan mide bulandıran görüntüler arasındaki benzerlik dikkat çekti.

FİRMA KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Ersoy’un paylaşımı sonrası meyve suyu firması sosyal medya üzerinden Ersoy’a bir cevap verip kendini savundu. Ersoy’un paylaştığı savunmada firma, taşıma ve depolama koşularında nadirde olsa gerçekleşebilen paket hasar görmesi ve hava alması sonucu gıdalarda olan bozulma olabileceğini ifade etti.

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