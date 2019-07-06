Denizli'nin Honaz ilçesinde, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen E.K.'nin evi yakıldı.
Olay, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, E.K., aynı mahallede yaşayan kız çocuğunu aracına bindirip, cinsel istismarda bulundu. Küçük çocuk, yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile ve mahalle sakinleri, evine gittikleri E.K.'ye saldırdı.
İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi. E.K. gözaltına alındı. E.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, dün gece bir araya gelen mahalle sakinleri, şüphelinin evini taşladı. Mahalleli, eve girip eşyaları sokağa çıkararak ateşe verdi.
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