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Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu, tahliye edildi

Tekirdağ'da, sevgilisinin kız kardeşi 15 yaşındaki C.N.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan iş insanı İrfan Pullukçu ile kızın ablası H.K. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanıklar, davanın ilk duruşmasında yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi

İğrenç olayda tahliye kararı - Haberler
İğrenç olayda tahliye kararı
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DHA

Tekirdağ'da iş insanı İrfan Pullukçu, iddiaya göre, yaklaşık 1 yıl önce, o tarihte Çorlu ilçesinde yaşayan kız arkadaşı H.K.'nın kardeşi C.N.K.'ya cinsel istismarda bulundu.

DHA'nın haberine göre, küçük kız başına geleni kimseye anlatamadı. Bir süre sonra da anne N.G., kızları H.K. ve C.N.K.'yı da alıp, Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti. C.N.K., geçen aylarda annesine, Çorlu'da yaşadıkları sırada İrfan Pullukçu'nun cinsel istismarına uğradığını, ablasının da kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığını anlattı. Anne, bunun üzerine şikayetçi oldu.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, başlatılan soruşturma ile ilgili olay yerinin Tekirdağ olması nedeniyle görevsizlik kararı vererek, Tekirdağ'a devretti. Savcılığın talimatı üzerine gözaltına alınan Pullukçu ile abla H.K. ile birlikte tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Pullukçu hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar, 'Reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 20 yıla kadar hapis cezası, Pullukçu ile birlikte tutuklanan C.N.K.'nın ablası H.K. hakkında da 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tekirdağ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya Pullukçu ile H.K., bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile katılırken, avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı devlet korumasında bulunan mağdur C.N.K.'nın, bulunduğu kentteki mahkeme tarafından alınıp duruşmaya gönderilen ifadesini okudu. İfadede C.N.K., Pullukçu ve ablasından şikayetçi olduğunu belirtti.

'3 AYDIR SUÇSUZ YERE YATIYORUM'

Tahliyesini talep eden Pullukçu savunmasında, "H.K. ile arkadaş ortamında tanıştık. Sonra arkadaş ve sevgili olduk. C.N.K. ile bir defa 2020 yılında ablasının yanında karşılaştık. 15 dakika soğuk bir şeyler içtik. Başkaca bir yerde görmedim. H.K. benim arkadaşım ve sevgilimdir. Kardeşi ile hiçbir zaman bir ilişkim olmadı. 67 yaşındayım, hastalıklarım var. 3 aydır suçsuz yere yatıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'KARDEŞİM BENİ KISKANIYOR'

Kardeşi C.N.K. ile Pullukçu'nun bir ilişkisi olmadığını ifade eden abla H.K. ise, "Kız kardeşim beni kıskanıyor. Beni kıskandığı için bana iftira attı. İrfan Bey ile önce arkadaş olduk sonra sevgili olduk. Zaman zaman bana işlerimde yardımcı olmak için maddi anlamda destek olurdu. Kız kardeşimle benim yanımda sadece bir defa görüştü. Kardeşimle İrfan Bey bir daha yüz yüze gelmedi" diye konuştu.

Mahkeme, şahitlerin dinlenmesi ve delillerin incelenmesinin ardından verdiği kısa aranın ardından kararı açıkladı. İrfan Pullukçu ve H.K., yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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