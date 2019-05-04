Otomotiv endüstrisi, nisan ayında 2 milyar 616 milyon 597 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 616 milyon 597 bin dolarlık ihracata imza attı.
Otomotiv endüstrisini 1 milyar 766 milyon 8 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 508 milyon 263 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. Nisan ayında en fazla ihracat artışı yüzde 168.3 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77.2'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 3.8'lik artışla 11 milyar 791 milyon 348 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12.4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 5.9 yükselişle 1 milyar 888 milyon 997 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2.5 pay alan madencilikte ise yüzde 4,5 artışla 385 milyon 802 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI
Ülke verilerine bakıldığında nisan ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, ABD ve İspanya oldu.
Söz konusu dönemde Avrupa Birliği'ne (AB) 6.9 milyar dolar ihracat yapılırken AB’nin ihracattaki payı yüzde 47.8 oldu. İkinci sırayı 2.8 milyar dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri aldı.
Nisan ayında İstanbul lider ihracatçı il olma özelliğini korurken, 5.8 milyar dolarla ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 artırmayı başardı.
İstanbul'u 1.4 milyar dolarla Kocaeli, 1.2 milyar dolarla Bursa, 807 milyon dolarla İzmir ve 688 milyon dolarla Gaziantep takip etti.
En çok ihracat yapan ilk 5 il, ihracatın yüzde 70.8’ini gerçekleştirirken, ilk 10 ilin oranı yüzde 85.4 oldu.
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