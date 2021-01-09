İHH, 2020 yılında 106 bin 924 yetime destek oldu

Bursa ve çevresinde sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor

AA

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH onlarca ülkedeki yüz binlerce yetime, hayırseverlerin destekleriyle sahip çıkmaya gayret ediyor.

İHH, büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar yetimlere destek olmak, barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Böylelikle yetimlerin kendi topraklarında, kültürlerinden kopmadan, yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşamaları hedefleniyor.

Ayrıca İHH, ebeveynlerini kaybetmiş ve akrabalarının yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için kendilerini aile ortamında hissedecekleri yetimhaneler de inşa ediyor.

- İHH, 39 yetimhanede yetimlere ev sahipliği yaptı

İHH, 2020 yılında da pandemiye rağmen yetimleri sevindirmeye ve onların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti. Bu kapsamda vakıf, yıl boyunca 51 farklı ülkedeki 106 bin 924 yetime sponsor olarak aylık ihtiyaçlarını karşıladı.

İHH'nın yurt içinde 77 ilde desteklediği yetim sayısı ise 14 bin 851 olurken, yıl boyunca 10 ülkede barınma ve eğitim ihtiyaçları karşılanan yetimhane sayısı ise 39'a ulaştı.

- 213 bini aşkın yetime bayramlık kıyafet

Vakıf, Ramazan ve Kurban bayramlarında, 213 bin 499 yetimi bayramlık kıyafetle mutlu etti.

Yıl boyunca 299 yetime eğitim bursu desteği sağlayan İHH, 242 yetime eğitim seti dağıtımı, 1 yetime sağlık desteği projesi, 251 yetime göz muayenesi ve gözlük alımı, 1623 yetim aileye geçimlerini sağlamak için kalkınma projeleri yardımı, 2 yetim ailesinin ev tadilatını, 14 yetim ailesine ev inşası ve ek oda projesi, 23 aileye sosyal nakdi yardım ile 511 yetime bayram harçlığı ve 210 aileye oyuncak dağıtımı gerçekleştirdi.

İHH'nın, Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye'deki yetimlere yardımda bulunmak isteyenler, YETIM yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL bağışlayabiliyor. Ayrıca İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine YETIM koduyla projeye destek olunabiliyor.