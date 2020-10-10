İHH, Afrin'de 10 bin maske ve el dezenfektanı dağıttı

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İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yazılı açıklamasında, Suriye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki yardım çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.Bölgede olası bir salgından çok kişinin etkilenebileceğini kaydeden Tahiroğlu, "Karşı karşıya olduğumuz virüs küresel ölçekte dünyayı etkisi altına aldı. Haliyle Suriye'deki mevcut şartlar göz önünde bulundurulduğunda salgının yayılması, sivillerin genel yaşamı için büyük bir sorun oluşturur. Bu nedenle tedbirler ciddi önem taşıyor. Bu kapsamda, Afrin'deki sivillere 10 bin maske ve el dezenfektanı dağıttık." ifadesini kullandı.Tahiroğlu, bölgedeki sivilleri Kovid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirdiklerini de bildirdi.