İHH'dan Libya'ya 6 konteynerlik insani yardım

AA

Giyim, gıda, temizlik malzemesi ile maske ve dezenfektan gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri için gerekli hijyen paketlerinin yanı sıra tekerlekli sandalye ve battaniye gibi temel ihtiyaç maddelerini içeren 6 konteynerlik yardımların, yerel sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyonlu şekilde çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen binlerce aileye ulaştırılacağı belirtildi.

İHH Libya Koordinatörü Taner Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk aşamada Misrata kentinde giyim yardımları için Libya Kızılayı Misrata Şubesi koordinasyonunda "Hayır Çarşısı" açtıklarını kaydetti.

Ülkenin orta kesimlerindeki Ebu Gureyn kentinde bulunan mülteci kampında yaşayan ailelere de yardım ulaştırdıklarını ifade eden Altun, kalan yardımların da ülkenin doğu bölgeleri dahil diğer şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

Altun ayrıca, İHH olarak, başkent Trablus ile Misrata kentlerinde yerli STK ve kurumlarla bir dizi görüşmeler yaptıklarını ve önümüzdeki dönemde çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek için ortak çalışmalar planladıklarını aktardı.