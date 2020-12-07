İHH'den Suriye'de çiftçilere tohum desteği

AA

İHH İnsani Yardım Vakfı, Katar Charity kurumunun desteğiyle, tarım faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı, terörden arındırılan bölgelerde buğday ve arpa yetiştirilmesi için çiftçilere tohum desteği verdi.

İHH, buğday ve arpa tohumlarını Suriye’nin kuzeyinde Azez, Bab, Cerablus, Mare, Çobanbey ve Akterin bölgelerindeki çiftçilere dağıttı.

Yapılan yardımlar hakkında açıklamada bulunan İHH Suriye Sorumlusu Hasan Aksoy, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Katar Charity kurumu sponsorluğunda Azez, Bab ve Cerablus bölgelerinde 2 bin 268 çiftçiye buğday arpa tohumu desteği vererek 22 bin 680 dönümlük arazinin ekimine destek verdik. Bu projeyle bölge tarımına katkıda bulunarak projeden istifade eden çiftçilerin gelir elde ederek kendi topraklarını arazilerin değerlendirilmesine katkı sağlanmıştır." dedi.

İHH, 2011 yılından bu yana Suriye’de çeşitli alanlarda yardım faaliyetlerini sürdürüyor.