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İHH, Dünya Yetimler Günü'nde "2021 Yetim Raporu"nu yayımladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" kapsamında "2021 Yetim Raporu" yayımlandı.

İHH, Dünya Yetimler Günü'nde
AA

​​​​​​​Vakıftan yapılan açıklamaya göre, savaş, doğal afet, hastalık ve yoksulluk gibi nedenlerden dolayı dünya üzerinde milyonlarca yetim çocuk bulunuyor.

Bu çocukların yarısı her türlü ilgi ve alakadan yoksun şekilde, sığınacakları yuvaları olmaksızın sokaklarda yaşarken, velisiz ve sahipsiz çocuklar ise organ ve fuhuş mafyaları, dilenci şebekeleri, savaş ağaları ve misyoner örgütlerin insafına terk ediliyor.

UNICEF verilerinde, dünyada her gün 10 bine yakın çocuğun öksüz veya yetim kaldığı belirtilirken, uluslararası kabul gören rakamlara göre, öksüz ve yetim çocuk sayısı en az 140 milyon civarında. Yapılan çalışmalar, tek ebeveynli veya kimsesiz çocukların eğitim başarısının ebeveynleri yanında büyüyen çocuklara göre daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Yetimlere dikkati çekmek amacıyla 2014'te İslam İşbirliği Teşkilatı'na başvuruda bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, her yıl ramazanın 15'inci gününün "Dünya Yetimler Günü" olarak kutlanmasını sağladı.

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla İHH İNSAMER tarafından "2021 Yetim Raporu" yayımlandı.

İlgili raporda, "Yetim ve Yetimlik", "Sosyal Yetimlik ve Çocuk İstismarı", "Dünyada Yetimlerin Durumu", "Çocuk Yoksulluğunun Sonuçları", "Koronavirüs Sürecinin Unutulanları: Mülteci Çocuklar ve Yetim Çocuklar İçin Eğitimin Önemi" gibi konular işlendi.

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