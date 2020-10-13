İHH, İdlib'de 2 bin 419 gıda kolisi dağıttı

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İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsiminin yaklaşmasıyla İdlib'deki kamplarda barınan ailelerin yaşamsal ihtiyaçlarının da artacağını belirtti.

İdlib kırsalında gıda dağıtımı yaptıklarını aktaran Tosun, şöyle devam etti:

"Savaşın devam ettiği ülkede asgari yaşam malzemelerini dahi temin etmekte zorlanan milyonlarca insan bulunuyor. Ailelerin gıda ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kamplarda 2 bin 419 gıda kolisi dağıtımı yaptık. Bu dağıtımımızdan yaklaşık 15 bin sivil faydalandı. Yaklaşık 4 milyon insanın bulunduğu İdlib'de kış mevsiminin yaklaşmasıyla ihtiyaçlar giderek artıyor. Özellikle ülkenin çeşitli bölgelerinden İdlib'e tahliye edilen ve kamplara yerleştirilen aileler çok zor günler geçiriyor. Kış gelmeden hazırlıklarımızı tamamlayıp acil durumların oluştuğu ortamlarda insanların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidermek istiyoruz."

Tosun, gıda kolilerinin içerisinde kuru bakliyat, kahvaltılık ürünler, salça ve sıvı yağ gibi besin malzemelerinin bulunduğu ifade etti.