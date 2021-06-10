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İHH, Kurban'da 65 ülkede 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

İHH, 29 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olacak; hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için “Kurbanla Hatırla” sloganıyla Türkiye ile birlikte 65 ülkeye yola çıkacak. Bu yıl 5 milyon kişiye ulaşma hedefleniyor. İHH’nın bu yılki kurban bedeli yurtiçi ve yurtdışı 1.200 TL.

İHH, Kurban'da 65 ülkede 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki Kurban organizasyonunu “Kurbanla Hatırla” sloganıyla yurt içindeki Kurban çalışmaları ile birlikte 65 ülkeye gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. 1993 yılında bir grup hayırseverin çalışmalarıyla Türkiye’de ilk defa vekâletle kurban projesini gerçekleştiren İHH, 29 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında her yıl onlarca ülkeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırıyor.

Çeyrek asrı aşan bir süredir Kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH’nın bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli yurt içinde ve yurt dışında tek fiyat olarak 1.200 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 82 bin 411 hisseyi 4 milyon muhtaca ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2021 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 65 ülkede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak. Bu yıl da kurban vesilesiyle İHH ekipleri, kendilerini bekleyen ihtiyaç sahibi kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapacak. İHH, yurt içinde İnsani Yardım Dernekleri ile yurt dışında ise temsilcilik ve partner kurumlarıyla birlikte çalışmaları gerçekleştirecek. Koronavirüs nedeniyle gidilecek ülkelerdeki sağlık durumları dikkate alınacak. Gidilecek ülkelerde kimi ekipler uzun süren uçak yolculukları yapacak, kimisi doğru dürüst yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlar altında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Gittikleri ülkelerde İHH ekipleri, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

İHH İnsani Yardım Vakfı, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklıyor. İHH, bağışçılarının vekâlet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyor.

YURT İÇİ VE KRİZ BÖLGELERİNE ÖNCELİK

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kamplarına, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgelerine, yaşlılara, kimsesizlere, dullara, yetimhanelere ve okullara verilecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak. Yurt içindeki muhtaçlar ayrıca önem gösterilecek.

İHH, ayrıca Türkiye dahil 30 ülkede toplamda 100 binden fazla yetime bayramlık kıyafet yardımında bulunacak.

65 ÜLKEDE KURBAN ORGANİZASYONU

Türkiye, Suriye, KKTC
Batı Afrika:
Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal, Moritanya, Fildişi, Gana, Gine
Doğu Afrika:
Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Güney Afrika,
Mozambik, Esvatini, Cibuti
Güney Asya:
Bangladeş, Myanmar (Arakan),Pakistan, Endonezya, Tayland (Patani),Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro),Vietnam
Orta Asya:
Moğolistan, Kırım, Gürcistan (Acara),Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan
Orta Doğu:
Yemen, Filistin, Irak, Lübnan, İran, Tunus
Avrupa-Amerika
Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak-Preşova),Haiti, Kolombiya, Venezuela, Romanya, Ekvator, Bolivya

Kurbanlıklar nasıl kesiliyor

-Kurbanlıklar İHH görevlilerince kesim yapılacak olan ülkelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır.
-Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir.
-Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır.
-Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletilir.
Kurbanlar nasıl bağışlanacak?
Hayırseverler, bağışlarını, İHH merkezlerine giderek elden, internet üzerinden online olarak ya da vakfın 0212 631 2121 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapabilecek.

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