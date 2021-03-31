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İHH, ramazanda 2 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştıracak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan boyunca yaklaşık 2 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak.

İHH, ramazanda 2 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştıracak
AA

Vakıftan yapılan açıklamaya göre İHH ekipleri, 29 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin ve yetim ailelerinin kapılarını çalacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak. İHH'nın bu yardımlarından yaklaşık 2 milyon kişi istifade edecek.

İHH, ramazanda Türkiye'nin 81 ili ve 50 ülke ile savaş ve kriz bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak.

- Türkiye'de dağıtılacak gıda kolileri 81 ile ulaştırıldı

Ramazanda yaklaşık 140 bin kişi, hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarından faydalanacak.

175 lira olarak belirlenen 201 bin 547 adet kumanya paketi, Türkiye'de ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Geçen yıl olduğu gibi dağıtımlarda öncelenen Türkiye'deki gıda kolileri, 84 TIR'la 81 şehre ulaştırıldı. Dağıtımlarına başlanan kumanyalarda, salgın nedeniyle işini kaybetmiş veya yetim ailelerine öncelik veriliyor.

Bağışçılar, yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına 20 lira katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. Bu kapsamda, 883 bin 435 kişiye iftar verilecek.

Sağlık tedbirleri kapsamında toplu iftarlar yerine herkesin kendi yaşadığı yerde sofra kurması sağlanacak. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve var olan kamplarda da yine iftariyelikler hazır edilecek.

- 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye edilecek

İHH'nın ramazanda çocuklar için hazırladığı sürprizler arasında bayramlık kıyafetler de var. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 150 liraya bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Bayramlık kıyafet yardımlarından 27 ülkede 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk istifade edecek.

Hayırseverler, İHH'nin ramazan kampanyalarına banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak veya en yakın İHH merkezine başvurarak yardımda bulunabilecek.

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