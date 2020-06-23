İHH, Rasulayn'da Kuran eğitmenlerini mezun etti

AA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından YPG/PKK’den temizlenen, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'da, 4 ay önce faaliyete geçirilen Selahaddin-i Eyyubi ve Cezire Medreselerinden Kuran eğitmeni 100'ü kadın toplam 132 kişi mezun oldu.Rasulayn'daki Cezire medresesinde yapılan törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vali yardımcıları, İHH yetkilileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.Törende mezun olan eğitmenlere çeşitli hediyeler ve sertifikalar verildi.Ayrıca yetim sponsorluğu kapsamında kaydı yapılan yetimlere de ödemeleri yapıldı.