İHH Suriye'de 9 ayda 112 milyon ekmek dağıttı

AA

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, vakfın Reyhanlı, Kilis ve Suriye'de kurduğu fırınlarla ekmeğe ulaşmakta zorluk çeken ailelere derman olduğunu söyledi.

Üretimlerini bağışçıların destekleriyle alınan unlarla yaptıklarını, Suriye'de çok sayıda insanın açlık sınırında yaşam sürdüğünü anlatan Tosun, şunları kaydetti:

"Savaşın mağdur ettiği insanlar en temel besin kaynaklarından olan ekmeğe ulaşmakta zorluk çekiyor. Günlük ortalama tüm İHH fırınlarında üretilen 500 bin Suriye ekmeğini haftanın 6 günü kamplara ve merkezi yerleşimlerdeki ailelere gönderiyoruz. Bu yılın 9 ayında 112 milyon ekmek üreterek Suriye'nin çeşitli bölgelerinde dağıttık. İç savaşın başından bu yana ekmek üretimine devam ediyoruz. Bölgede yaşayan savaş mağduru ailelerin önemli bir ihtiyacını gideriyoruz. Ücretsiz bir şekilde dağıttığımız ekmekler bölge halkının damak tadına uygun ve 3 gün bozulmadan saklanacak şekilde paketleniyor."