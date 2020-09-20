İHH, yetim çocuklara tablet hediye edecek

AA

İHH'dan yapılan yazılı açıklamada, eğitimin yeniden başlamasıyla birçok öğrencinin evinden derslerine devam ettiği belirtilerek, uzaktan eğitim için imkanı olmayan yetim çocukların ise derslere katılamadığı aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitimcilerin gayretiyle operatör firmalarının data hediyeleriyle katkı sağladığı eğitim seferberliğine İHH İnsani Yardım Vakfının da destek sağladığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitimde Dayanışma Vakti' adını verdiği yeni kampanya ile birlikte İHH, Yetim Sponsorluk Sistemi'yle Türkiye’de destek olduğu yetim çocuklara, uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için tablet hediye edecek. Yetimlere hediye edilecek olan tabletlerin dahili hafızası 32 GB, ekran boyutu 10" ve içerisinde 4G teknolojisi bulunacak."

Açıklamada, İHH'nın, Yetim Sponsorluk Sistemi ile Türkiye ve dünyada toplamda 99 bin 568 yetime yardım ettiği ve bu yetimlerin 14 bin 900'ünün de Türkiye'de bulunduğu ifade edildi.