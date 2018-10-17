Ihlamurun faydaları arasında vücudun direncini arttırmak, soluk algınlığını, kaygı bozukluğunu önlemek , daha düşük inflamasyonu ve tansiyonu düşürmesinde kullanıldığı gibi daha birçok hastalıkta kullanılan doğal tedavi yöntemidir. İşte ıhlamurun faydaları...
IHLAMURUN FAYDALARI
Kış aylarında yaygın olarak görülen soğuk algınlığına karşı doktorların bile tavsiye ettiği ıhlamur aslında doğal bir ilaç. İçine bal da eklenerek etkisi iki katına çıkarılabilen ıhlamur vücut direncini artırarak grip ve nezle gibi hastalıklarla baş etmeyi kolaylaştırıyor.
Öksürüğe neden olan bakterileri vücuttan atacak olan ıhlamur aynı zamanda öksürüğün solunum yollarında meydana gelen tahrişlere de iyi gelecektir.
Ihlamur metabolizmayı kuvvetlendirme özelliğine sahip olduğu için vücut direncini de artırır. Kan dolaşımını da hızlandırdığı için kış aylarında çok üşüyen insanların da bu sorunlarını çözmesinde ıhlamur yardımcı oluyor.
Solunum yollarına iyi geldiğinden kronik alerjik astım hastalarının düzenli olarak tüketmeleri tavsiye edilir. Ayrıca astım ataklarını da hafifletir.
Sık sık kabızlık çeken, tembel sindirim sistemine sahip kişilerin bağırsaklarını çalıştıran ıhlamur aynı zamanda mideyi de kuvvetlendirir ve hazmı kolaylaştırır.
Gözlerin yorgunluğu alınabildiği gibi göz çevresindeki bakteri ve çapaklarını da temizlemiş olur, göz altı morluklarınızdan da kurtulursunuz.
Saçları kuvvetlendirir, kafa derisindeki zararlı maddeleri dışarı atarak kafa derisini rahatlatır. Böylelikle kaşıntıyı da engeller, saç derisi kaynaklı hastalıklardan korunmanızı sağlar.
Cilt üzerindeki lekelerin kaybolmasını sağlayacak olan ıhlamur ayrıca cilt yaşlanmasını yavaşlatır ve kırışıklıklara da iyi gelir.
Sinir sistemini fazla rahatladığınızı ve sakinleştiğinizi hissedeceksiniz. Ihlamur böylece strese de iyi gelir, stresin yarattığı rahatsızlıklardan sizi korur.
Ihlamur, çok fazla ve geç saatlerde tüketilmesi uykusuzluğa neden olabilir.
Ihlamur sadece bir kere kaynatılır, defalarca kaynatılarak tüketilmesi bir fayda sağlamaz, tam tersi zararlıdır.
Mümkün olduğunca tatlandırmak için bal veya limon kullanılabilir. Şeker kullanımı kilo almaya neden olabilir.
Ihlamur, aşırı sıcak içilmemelidir. Haşlanmış ıhlamurun terlemeye yardımcı olduğuna dair genel bir kanaat vardır. Halbuki ıhlamur sıcaklığının yoğunluğu yemek borusu ve ağız içine zarar verebilir.
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