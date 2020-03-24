Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

İhmaller sonucu geçen yıl 6 bin 500 hektar orman kül oldu

2019'da fiziki tedbirler alınarak 2 bin 688 orman yangınına müdahale edildi ve bu olaylarda 11 bin 332 hektar orman alanı zarar gördü. Orman yangınlarının 1309'unun faili meçhul nedenler, 883'ünün ihmal, 372'sinin doğal, 124'ünün kasıtlı olaylar sonucu oluştuğu belirlendi. Orman yangınlarını havadan söndürme hizmetlerinde kullanılmak üzere 30 helikopter kiralanmasının yanı sıra 50 saat insansız hava araçlarından faydalanıldı

orman yangını
AA

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerince geçen yıl fiziki tedbirler alınarak 2 bin 688 orman yangınına müdahale edilirken, en çok alan ise 6 bin 529 hektarla ihmaller sonucu çıkan yangınlarda kül oldu.

OGM yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı yangınlarla etkin mücadele amacıyla Orman Yangınları ile Mücadele Eylem Planı uyguluyor. Bu kapsamda gerek yangın sırasında gerekse sonrasında meydana gelebilecek zararların asgari düzeye indirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Yangın esnasında kişisel koruyucu donanım malzemelerinden 3 bin 356 çift yanmaya dayanıklı ayakkabıyla 7 bin 340 çift bot ve 8 bin 727 takım ateşe dayanıklı elbise açık ihale usulüyle temin edilerek geçen yıl ilgili birimlere dağıtıldı.

Orman yangınlarıyla etkili mücadele için önemli bir yere sahip kara ve hava araçlarına yenileri eklendi. Bu kapsamında 1650 ilk müdahale aracı, 25 arazöz, 12 dozer, 6 treyler, 23 greyder, 1 sayısal telsiz sistemi ve muhtelif makine teçhizatının alımı gerçekleştirildi.

Bununla birlikte orman yangınlarını havadan söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere 30 helikopter kiralandı ve 50 saat insansız hava araçlarından faydalanıldı.

Orman yangınlarını takip ve olaylara daha kısa sürede müdahale amacıyla Araç Takip Sistemi ve Kameralı Gözetleme Sistemi etkin şekilde kullanıldı, 30 su atar yangın söndürme helikopterine kamera takılarak olayların merkezden izlenmesi sağlandı.

Ayrıca, orman yangınlarını önleme ve mücadele amacıyla 1016 insansız gözetleme kulesi hizmete alındı ve yangına hassas bölgelerde OGM, TÜBİTAK, Bilkent Üniversitesi ortak projesiyle 127 kulede, 254 kamera sisteminin kurulumu yapıldı.

12 DAKİKADA MÜDAHALE

Geçen yıl fiziki tedbirler alınarak 2 bin 688 orman yangınına müdahale edildi ve bu olaylarda 11 bin 332 hektar orman alanı zarar gördü.

2015-2019 döneminde yılda ortalama 2 bin 521 orman yangınına müdahalede bulunulurken 8 bin 269 hektar/yıl orman alanı zarar gördü. Yangına birinci derecede hassas bölgelere ilk müdahale süresi 12 dakika olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, geçen yıl oluşan orman yangınlarının 124'ü kasıtlı girişimler, 883'ü ihmal sonucu, 372'si doğal, 1309'u faili meçhul sebeplerle oluştu. En çok alan ise 6 bin 529 hektarla ihmal ve 3 bin 744 hektarla faili meçhul sebepli yangınlar nedeniyle kül oldu.

2010 yılında başlatılan "Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı Ormanlar Tesisi Projesi" kapsamında geçen yıl 7 bin 99 hektar programa karşılık 6 bin 99 hektar alanda çalışma gerçekleştirildi.

Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi de yeni bir arayüze kavuşturuldu ve 3 günlük risk, sıcaklık, rüzgar, nem ve yağış tahminleri yapılabilir hale getirildi. Ayıca, uzun dönem yangın istatistikleri ile iklim değişikliğine bağlı ortalama sıcaklık anomalileri kullanılarak "Aylık Yangın Risk Tahmin Haritaları" oluşturuldu.

Bu yıla yönelik de gerekli hazırlıklar gerçekleştirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi
İŞ-YAŞAMHalkbank'tan tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi
Limona talep arttı
İŞ-YAŞAMLimona talep arttı
Tütün mamulü ve alkollü içki satan iş yerleri için Kovid-19 kolaylığı
İŞ-YAŞAMTütün mamulü ve alkollü içki satan iş yerleri için ...
TOBB sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı
İŞ-YAŞAMSanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresi ...
Bakan Albayrak: Mücbir Sebep'e giren sektörleri belirledik
İŞ-YAŞAM‘1.9 milyon kişiye ikinci emre kadar vergi yok’
Son dakika haberi TİM üretim seferberliği başlattı
İŞ-YAŞAMTİM üretim seferberliği başlattı
Ocak ayı tarımsal girdi fiyat endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMTarımsal girdi fiyat endeksi açıklandı
Ege Denizi'nde sefer yapan gemiler için belge değişikliği
İŞ-YAŞAMEge'de sefer yapan gemiler için belge değişikliği
Bazı bitkisel ürün desteklerine yönelik başvuru tarihleri uzatıldı
İŞ-YAŞAMBazı bitkisel ürün desteklerinde süre değişikliği
Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay üst tavandan yapılacak
İŞ-YAŞAMPerformans ödemeleri 3 ay üst tavandan yapılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X