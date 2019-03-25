Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,6'sını karşılayarak yılın ikinci ayında önemli dış satım gerçekleştiren Sakarya, ürettiği 23 bin 562 aracın 20 bin 952'sini ihraç etti



- Geçen yıla oranla dış satımını şubatta yüzde 10 artıran kent, otomotiv ihracatındaki başarısını sürdürmeye devam ediyor



Sürecek...