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İhracat birim değer endeksi yüzde 7 arttı

İhracat birim değer endeksi 2022'nin aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 arttı

İhracat birim değer endeksi yüzde 7 arttı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,9, yakıtlarda yüzde 27,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,6 arttı.
İhracat birim değer endeksi 2022 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 4,9 arttı. Endeks, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,9 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,7 AZALDI

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,2 ve yakıtlarda yüzde 10,5 arttı.

İhracat miktar endeksi 2022 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 2,1 azaldı. Endeks, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 8,6 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,3, yakıtlarda yüzde 33,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,8 azaldı.

İthalat birim değer endeksi 2022 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 9,2 arttı. Endeks, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23,9 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 32,9 ve yakıtlarda yüzde 14,6 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.

İthalat miktar endeksi 2022 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 8,3 arttı. Endeks, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 8,6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Kasım ayında 145,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,6 artarak, 2022 Aralık ayında 158,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Aralık ayında 160,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,3 artarak, 2022 Aralık ayında 160,9 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,9 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Kasım ayında 118,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,9 artarak, 2022 Aralık ayında 122,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Aralık ayında 124,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 artarak, 2022 Aralık ayında 132,4 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI ARALIK AYINDA 81,5 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Aralık ayında 82,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,3 puan azalarak, 2022 yılı Aralık ayında 81,5 oldu.

Dış ticaret haddi, 2022 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 3,2 puan azalarak 77,9 oldu. 2022 yılında ise, önceki yıla göre 11,1 puan azalarak 74,8 oldu.

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