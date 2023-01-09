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İhracat koşullarında bozulma aralıkta devam etti

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi aralıkta 48,5 olarak gerçekleşti ve Türk imalatçılarının ihracat koşullarında yavaşlamanın sürdüğü yönünde sinyal verdi. Dış talep koşullarındaki bozulma eylülden bu yana en hafif düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte üst üste beşinci ayda da devam etti

İhracat koşullarında bozulma aralıkta devam etti
HABERTURK.COM

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Aralık 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Kasım'da 47,8 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralıkta 48,5 olarak gerçekleşti ve Türk imalatçılarının ihracat koşullarında yavaşlamanın sürdüğü yönünde sinyal verdi. Dış talep koşullarındaki bozulma eylülden bu yana en hafif düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte üst üste beşinci ayda da devam etti.

Ekonomik aktivitenin belirgin şekilde yavaşlayarak son dört ayın en sert düşüşünü kaydettiği ABD, ihracat talebinde yavaşlamanın ana kaynaklarından biri olmayı sürdürdü. Avrupalı ticaret ortaklarında ise iyileşme yönündeki kısmi belirtilere rağmen ekonomik aktivite genele yayılı yavaşlama kaydetti. Türk imalat sanayi ürünlerinin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da üretim üst üste altıncı ay geriledi. Ancak gerileme ılımlı düzeyde ve mevcut daralma döneminin en düşük oranında gerçekleşti. Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda, Polonya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde de aktivite önceki aya göre daha ılımlı düşüş gösterdi.

2022 yılının son ayında Türk imalat sektörünün ana ihracat pazarları içerisinde ekonomik aktivitenin genişlediği tek ülke BAE oldu. Petrol dışı özel sektörde büyüme son 15 ayın en düşük düzeyine gerilemesine rağmen güçlü seviyelerini korudu. Orta Doğu'daki diğer pazarlara bakıldığında, ekonomik aktivite Katar ve Suudi Arabistan'da belirgin artış, Lübnan ve Mısır'da ise gerileme kaydetti. Aralık ayında takip edilen ekonomiler içerisindeki en hızlı büyüme Tayland'da gerçekleşti. Diğer Asya ülkeleri incelendiğinde, Hindistan'ın ekonomik aktivitesinde gözlenen güçlü büyümeye karşılık, Çin'de salgının yol açtığı zorluklara bağlı olarak üretimin üst üste dördüncü ay azaldığı görüldü. Diğer BRIC ülkeleri olan Brezilya ve Rusya'da ise üretim 2022'nin son ayında ılımlı düşüş sergiledi.

'DAHA OLUMLU BİR GÖRÜNÜM İÇİN UMUT VERDİ'

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

"2022 yılının son ayı itibarıyla küresel ekonomide öne çıkan eğilimlerde kayda değer bir değişim gözlenmedi; ABD ve Avrupa'da zayıflık devam etti. Bununla birlikte, Avrupa'da yavaşlamanın aralık ayında hız kestiğine dair gözlenen işaretler, 2023'te daha olumlu bir görünüm için umut verdi. Yine de ekonomik aktivitedeki güçlü artışın yeni yıla girilirken de devam ettiği Orta Doğu, şimdilik Türk ihracatçılarının ana büyüme kaynağı olmaya devam ediyor."

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