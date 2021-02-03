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İhracat yapılan ülkelerdeki kapanmalara rağmen hazır giyimin yıldızı parlıyor

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen yılın ocak ayında 1 milyar 490 milyon 276 bin dolar ihracat yaparken, bu yılın ocak ayında 1 milyar 523 milyon 136 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör oldu.

İhracat yapılan ülkelerdeki kapanmalara rağmen hazır giyimin yıldızı parlıyor
AA

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen yılın ocak ayında 1 milyar 490 milyon 276 bin dolar ihracat yaparken, bu yılın ocak ayında 1 milyar 523 milyon 136 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın ocak ayında Türkiye’nin ihracatı, salgına rağmen geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 2,5’lik artışla 15 milyar 48 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamını yakaladı.

Geçen yılın ocak ayında 1 milyar 490 milyon 276 bin dolar ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın ocak ayında 1 milyar 523 milyon 136 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör oldu.

Sektörün geçen ay yaptığı ihracatın 1 milyar 30 milyon 279,72 bin dolarlık önemli bir kısmı İstanbul’dan yapılırken, onu 124 milyon 72,95 bin dolarla Bursa, 116 milyon 411,87 bin dolarla İzmir izledi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 303 milyon 861,51 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 172 milyon 584,94 bin dolarla İspanya, 140 milyon 128,18 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

- “AB’ye ihracatımızda yüzde 4,7, ABD pazarında ise yüzde 34,1’lik bir artışa imza attık”

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen 2020’de başarılı bir performans sergilediğini belirtti.

2020’yi önceki yıla göre sadece yüzde 3,1 ekside, 17 milyar 143 milyon dolar ihracatla kapattıklarını anımsatan Gültepe, şunları kaydetti:

“İHKİB olarak biz sektörel ihracatımızı her yıl yüzde 10 büyütme hedefi ile başlıyoruz. Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyada kitlesel aşı uygulamalarının devam etmesi ve 2021’e girmeden İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasının (STA) imzalanması bizi ilerisi için umutlandırdı. En büyük pazarlarımız arasında yer alan Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde kapanmaların devam etmesine rağmen ocak ayını 1 milyar 523 milyon dolar ihracatla kapattık. Geçen yıla göre iki iş günü eksik olduğu halde ocak ayında yüzde 2,2’lik artış kaydettik. Ocakta Türkiye genel ihracatının yüzde 10,1’ine imza atarak sektör bazında yine ilk 3’te yer aldık. Ocak ayında kapanmalar olmasına rağmen AB’ye ihracatımızda yüzde 4,7, ABD pazarında ise yüzde 34,1’lik bir artışa imza attık.”

Gültepe, firmaların şubat ve mart dönemi siparişlerinin istenen düzeye çıkmadığını aktararak, “Avrupa’da kapanma önlemlerinin uzaması ilk çeyrek hedeflerimizi yakalayamayabileceğimizi gösteriyor. Pazarlarda canlanmanın ikinci çeyrekte başlayacağını yılın ikinci yarısı ile birlikte normale dönülebileceğini öngörüyoruz.” diye konuştu.

Ham madde maliyetlerinde dolar bazında yüzde 20-25 artış olduğuna işaret eden Gültepe, işçilik maliyetlerinin de yüzde 20’nin üstünde arttığı bir dönemde, dolar kurunun 7,20’nin de altına inmesinin ihracatçıyı rekabetçi fiyat oluşturma konusunda zorladığını söyledi.

- “Ocak ayında 91 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihraç ettik”

Mustafa Gültepe, maske ve koruyucu giysinin geçen yıl 1 milyar 340 milyon dolarlık katkısıyla sektör için önemli bir ihracat kalemi olduğunu anımsatarak, “Ocak ayında da 91 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihraç ettik. Bu rakamı en az üç katına çıkarabiliriz. Ancak maske ve medikal kıyafetler konusunda hibe şartının devam etmesi ihracatçılarımız için ayrı bir sıkıntı oluşturuyor. Rekabet gücümüzü olumsuz etkileyen hibe şartının bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz. Maskede hibe şartı kaldırılır ve kur yeniden rekabetçi bir seviyeye çıkarsa 2021’i yüzde 8-10 ihracat artışı ile kapatabiliriz.” diye konuştu.

Kapasite artırımı ve teknolojiyi yenilemek için yatırıma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gültepe, firmaların 2020 koşullarında bile ara vermedikleri yatırımlarına devam etmek istediğini, ancak yüzde 20’lerdeki kredi faizlerinin yatırımı cazip olmaktan çıkardığını, kamu otoritesinin bu konuda sektöre pozitif ayrımcılık yapmasını beklediklerini kaydetti.

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