İhracatçı şirketlerin kur riski İstanbul'da ele alınacak

"İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" başlıklı panellerin ilki 8 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) açıklamasına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile TSPB ve üyelerinin iş birliği çerçevesinde düzenlenecek panellerin ilk durağı İstanbul olacak.
Panel, 8 Nisan'da TİM Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma Müdürü Özgür Hatipoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek panele, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Türev İşlemler Satış Müdürü Çağan Atlan, Borsa İstanbul AŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Direktörü Harun Özay, İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu konuşmacı olarak katılacak.
Ayrıca, Akbank Ekonomik Araştırmalar Birimi Müdürü Eralp Denktaş "CFA Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler", KMPG Türkiye İş Ortağı Kerem Vardar ise "Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi" konuları hakkında bilgi paylaşacak.
Söz konusu panelle, kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
Panelin öncesinde ve eş zamanlı olarak, ihracat yapan şirketlerin üst düzey yöneticileri ile TSPB üyeleri arasında bir saat süreli yüz yüze görüşmeler yapılacak.
Ücretsiz olarak düzenlenecek panellerle, öncelikli olarak ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, iş insanları derneği üyelerine ulaşılması hedefleniyor.
Ayrıca, etkinlik banka ve aracı kurum çalışanlarının katılımına da açık olacak.
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