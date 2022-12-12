İhracatı en çok artan il Yozgat oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam İhracatı en çok artan il Yozgat oldu
ABONE OL

11 ayda ihracatı en çok artan il Yozgat ve Muş oldu

Bu yılın 11 ayında 79 ilin ihracatı 1 milyon dolar sınırını aşarken, bu kentler arasında en yüksek artış yüzde 253,9 ile Yozgat'ta gerçekleşti

İhracatı en çok artan il Yozgat oldu
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak-kasım döneminde yüzde 14 artışla 231 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 11,02'lik artışla 206,46 milyar dolara ulaştı.

Yılın 11 ayında ülke genelinde 62 ilin ihracatı artarken, 11 kentteki azalış tek hane olarak gerçekleşti. Bu dönemde 79 ilin ihracatının 1 milyon doların üzerinde gerçekleştiği görüldü. Sadece Tunceli ve Bayburt'un dış satımı bu rakamın altında kaldı.

Ocak-kasım döneminde en yüksek ihracat 90,6 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti. Megakentteki artış yüzde 13 oldu.

İstanbul'u, 17,8 milyar dolarla Kocaeli, 14,6 milyar dolarla Bursa, 12,7 milyar dolarla İzmir, 10,4 milyar dolarla Ankara ve 9,6 milyar dolarla Gaziantep takip etti.

19 İLİN İHRACATI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yılın 11 ayında ihracatı 1 milyar doları aşan kent sayısı 19'a ulaşırken, bu iller arasında Manisa, Sakarya, Denizli, Hatay, Konya, Kayseri, Adana, Mersin, Antalya, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Samsun ve Eskişehir de yer aldı.

19 il arasında geçen yılın ocak-kasım dönemine göre ihracatta en yüksek artışı yüzde 23,3 ile Ankara yakaladı. Ankara'yı, yüzde 23,28 ile Adana, yüzde 20,06 ile Tekirdağ, yüzde 15,9 ile Mersin ve yüzde 14,87 ile İzmir takip etti.

EN YÜKSEK ARTIŞ YOZGAT, MUŞ VE BİNGÖL'DE

Ocak-kasım döneminde ihracatı 1 milyon dolar ve üzerinde olan 79 kent arasında en yüksek artış yüzde 253,9 ile Yozgat'ta görüldü. Yozgat'ın ihracatı, 15,47 milyon dolardan 54,75 milyon dolara yükseldi.

Yozgat'ı, yüzde 125,1 ile Muş (4,39 milyon dolar), yüzde 93,6 ile Bingöl (7,73 milyon dolar), yüzde 74,3 ile Nevşehir (149,2 milyon dolar) ve yüzde 60,1 ile Şanlıurfa (230,1 milyon dolar) izledi.

Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Kars, Bayburt, Sivas, Diyarbakır, Muğla, Aksaray, Kilis, Tokat ve Kırşehir; ihracatı yüzde 25'in üzerinde artan iller arasında yer aldı.

YALOVA VE VAN'DA DÜŞÜŞ

Yılın 11 ayında 19 ilde ihracat gerilerken, bunların 11'inde düşüş tek hanede kaldı. En fazla düşüş ise yüzde 45,8 ile Yalova'da gerçekleşti. Yalova'nın ihracatı 814 milyon dolardan 441,1 milyon dolara indi.

İhracat düşüşü Van'da yüzde 35,59, Niğde'de yüzde 27,59, Adıyaman'da yüzde 21,7, Karabük'te yüzde 21,2, Zonguldak'ta yüzde 13,1, Kastamonu'da yüzde 11,8 ve Trabzon'da yüzde 10,8 olarak kayıtlara geçti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: TÜİK duyurdu! İşsizlik rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAM İşsizlik rakamları açıklandı
İki otoyol ihalesi ertelendi, karalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAM İki otoyol ihalesi ertelendi
Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
İŞ-YAŞAM Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıklarının ...
DTÖ Türkiye'yi haklı buldu
İŞ-YAŞAM DTÖ Türkiye'yi haklı buldu
Esnafa 2.6 milyar liralık destek sağlandı
İŞ-YAŞAM Esnafa 2.6 milyar liralık destek sağlandı
Trendyol'da esnaf ve KOBİ'lerin oranı arttı
İŞ-YAŞAM Trendyol'da esnaf ve KOBİ'lerin oranı arttı
Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
İŞ-YAŞAM Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
AB, nakit ödemeleri 10 bin euro ile sınırlandırmaya hazırlanıyor
İŞ-YAŞAM AB'den nakit ödemeye sınırlandırma
TESK'ten "esnafa yönelik de emeklilik düzenlemesi yapılsın" talebi - Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAM TESK'ten esnaf için EYT çağrısı
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'tan asgari ücret zammı açıklaması
İŞ-YAŞAM "Asgari ücret içimize sinmezse masadan kalkarız"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.