İhracatı LinkedIn ile artırmak mümkün!

LinkedIn, birçok kurum ve kişi tarafından networking oluşturmak için tercih edilen iletişim platformlarında ilk sırada yer alıyor. Ertuğrul Belen tarafından kaleme alınıp, Haziran 2018'de yayınlanan ve kısa bir sürede 3. baskıya ulaşan İş Dünyasında LinkedIn ile Networking adlı kitaptan ipuçları:

Hedefleri LinkedIn'deki kişilerle tasarlamak gerekiyor

Uluslararası iş ortakları bulmak, onlarla iletişime geçmek ve işbirliğini başlatmak, LinkedIn ile çok kolay. Önceden işbirlikleri yalnızca doğrudan tanıdıklar aracılığıyla gerçekleşirken artık seyahat etmeden işbirliği oluşturma ihtimali de daha yüksek. Bugün Business Networking Akademi bünyesinde Ertuğrul Belen'in çalıştığı şirketler, uluslararası fuar ve konferanslara katılan diğer şirketlerle LinkedIn aracılığıyla önceden tanışma imkanına sahip oluyor. Aynı zamanda randevu alma, onları Türkiye'ye davet etme ve büyük işbirliklerinin ilk adımını LinkedIn aracılığıyla atma konusunda da çok daha somut ve başarılı sonuçlar elde ediyorlar.

İlk izlenim, artık LinkedIn profillerinden gerçekleşiyor

İş dünyasında kişilerin ve kurumların birbirleriyle tanışma yöntemi, LinkedIn ile büyük bir değişim yaşıyor. Eskiden yüz yüze görüşmelerle oluşturulan ilk izlenim, artık LinkedIn profilleri üzerinden gerçekleşiyor. Platform aynı zamanda tekrar bir araya gelme ihtimali düşük olan tarafların iletişim içinde kalmaya devam etmesini de sağlıyor.

LinkedIn bir CV’den çok daha fazlası

LinkedIn profilini bir CV gibi hazırlanmamak gerekiyor. Özgeçmiş oluşturma yaklaşımıyla hazırlanan profiller, genellikle üçüncü tekil şahıs dilinde yazılıyor ve çok resmi bir izlenim oluşturuyor. CV’lerden kopyalanan profillerde genellikle özet bölümü olmuyor. Böylelikle LinkedIn'de en çok okunan özet bölümünden mahrum kalınıyor. Bir profil, aynı zamanda birçok farklı dilde hazırlanabiliyor. Üstelik LinkedIn'de ister kişi ister kurum hesabı açmak mümkün. LinkedIn profilinde iş dünyasındaki deneyimleri, işbirliği ve takım çalışmasını öne çıkarmak gerekiyor. “Yaratıcı”, “dürüst”, “çalışkan”, “inovatif” gibi genel sıfatlardan uzak durmak çok önemli.

Bir paylaşım stratejisinin olması gerekiyor

Bir kişinin LinkedIn'deki networking stratejisi, sosyal medya hesabını yönetmekten daha farklı. Bir LinkedIn paylaşım stratejisinin oluşturulması için networking hedeflerinin ve vizyonunun çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Güçlü bir profil oluşturulduktan sonra, doğru kişileri eklemek ve sonra paylaşım yapmak önem taşıyor. Dolayısıyla paylaşımların takipçilere ve kişinin profesyonel çevresine fayda sağlaması LinkedIn ile başarıyı getiriyor.

Kurum Çapında LinkedIn Yönetimi

Bir kurumun her seviyesindeki çalışanın LinkedIn'i kullanma ihtiyacı; etki oluşturmak, tanınırlığı artırmak, ekip bulmak, iş geliştirmek ve satış yapmak gibi farklılık gösteriyor. Bu noktada LinkedIn'de gerek kurumsal hesap açarak gerekse kurum çapında LinkedIn profil yönetme stratejilerini ekipleriyle paylaşarak geniş bir çevreye doğrudan ulaşabilmek, şirketler için büyük bir gereklilik olarak ön plana çıkıyor.

Ertuğrul Belen, konuyla ilgili “İş Dünyasında LinkedIn ile Networking kitabını yazarken LinkedIn’i bir sosyal ağ anlayışıyla değil, gerçek hayatla bir arada ilerleyebilen bir iş ağı inşa etme aracı olarak değerlendirdim. LinkedIn’in iyi kullanılabilmesi için profilin çok güçlü olması gerekiyor. Profiller, incelediğinde insanlara kişiden, ekipten, ürünlerden ve yıllar içerisinde üretilen saygınlıktan nasıl faydalanabileceğini çok net bir şekilde anlatması gerekiyor. Dolayısıyla LinkedIn, dünyanın içinde bulunduğu bu sürekli değişim döneminde bile yurtdışına açılacak kişi ve kurumlara birçok fırsat ve imkân sunuyor. Kurum çapında LinkedIn stratejilerini oluşturup, hayata geçiren firmalar, yıllık ihracatlarını çok hızlı bir şekilde %10 ile %20 arasında artırabiliyor. LinkedIn'i sadece ihtiyaç duyulduğunda değil, günlük bir çevre gazetesi gibi kullanmak büyük başarıları beraberinde getiriyor” diyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ