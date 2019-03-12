- "21 ilde 31 ihracat destek ofisi kurduk"

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir restoranda ihracatçı kadın girişimcilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Pekcan, yaptığı konuşmada, bu sene Birleşmiş Milletler'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili temasının, "Eşit düşün, zekice geliştir ve dönüşüm için yenilik yap" olduğunu söyledi.

Eşitliğe giden yolun, teknolojiden, yenilikten ve inovasyondan geçtiğini vurgulayan Pekcan, kadın girişimcilere önem verdiklerini kaydetti.

Pekcan, son 10 yılda iş hayatındaki kadın oranının yüzde 24'lerden yüzde 34'lere geldiğini dile getirerek, "Ama OECD ortalaması yüzde 51,3. Demek ki daha gidecek çok yolumuz var. Ama ben bunu her zaman avantaj olarak görüyorum. Demek ki kullanılmamış bir potansiyelimiz var, yüzde 15-20'lerde. Bunun için çok şanslıyız. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi, orta gelir düzeyindeki ülkelerden yüksek gelir düzeyindeki ülkelere geçmek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz." diye konuştu.

Daha fazla ihracat ve daha fazla katma değerli ihracatla yüksek gelir düzeyindeki ülkeler seviyesine gelebileceklerini anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

"2018 yılını, 168 milyar dolar gibi rekor ihracat rakamıyla kapattık. Yine bu sene ilk 2 ayda 28 milyar dolar gibi bir ihracat gerçekleştirdik. Bunun dışında en önemlisi de ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75'lere, bu sene de ilk 2 ayda yüzde 87'ye geldi. Dış finansman ihtiyacımızı biz 2 ayda 10,8 milyar dolar azalttık. Bu demek ki hem dış borçlanmamız azalacak, aynı zamanda da ülke büyümesine katkı sağlıyoruz. 2018'in 3. çeyreğinde dış ticaretin ülkenin büyümesine katkısı 6,73 oldu. Son çeyreğinde ise 9,70 oldu. Ticaret Bakanlığı olarak kadınlarımızı, esnafımızı, gençlerimizi, KOBİ'lerimizi merkeze alarak ticaretimizi kolaylaştırmak ve ihracatımızı arttırmak yönünde hedeflerimize çalışıyoruz."

Pekcan, küresel ekonomiye yön veren yenilikçi şirketlerin hemen hepsinin kurucularının genç girişimciler olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Gençlerimize de yenilikçi yatırımcılar için o vizyonlarına destek olmak için kadın girişimcilerimize destek olmak zorundayız. Bu doğrultuda Bakanlığımızda şubat ayı itibarıyla İhracat Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığını kurduk. Burada Bakanlığımız ile kadınlarımız ve gençlerimiz arasında hat oluşturduk. Bir tarafında bizler varız, Bakanlık olarak her türlü destekleriyle sizlere hazırlar. Bir tarafında da sizler varsınız. Sizlerin daha çok rekabetçi olabileceği alanlarda sizleri yönlendirmek isteriz."

- "21 ilde 31 ihracat destek ofisi kurduk"

Bakan Pekcan, 21 ilde 31 ihracat destek ofisi kurduklarını anlatarak, yıl sonuna kadar bunu 81 ilde yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Devletin ihracatçısına güzel destekler verdiğini anlatan Pekcan, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek kadını odağına alan, uluslararası rekabetçiliği geliştirici projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Pekcan, kadın girişimcilerin uluslararası fuarlara katılımını sağlayacaklarını aktararak, "Bakanlık olarak hem KOBİ'lere, esnafa hem de kadın girişimcilerimize e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri veriyoruz. Sizlerin e-ticaret piyasasından daha fazla pay almanızı destekliyoruz. Bu arada yeni bir müjdemiz daha var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, yüzde 51'i ve üzeri kadınlara ait firmalarımızın kullanımına 200 milyon dolar ihracat kredisi tahsis ettik Eximbank kanalıyla artı 100 milyon lira. Buyurun güle güle harcayın, yeter ki siz ihracat yapın." ifadelerini kullandı.