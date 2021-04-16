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"İhracatın kahramanları" oruçlarını sınır kapısında kendi hazırladıkları yemeklerle açıyor

"İhracatın kahramanları" tır şoförleri, yurt dışına çıkmadan önceki son iftarlarını Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında yapıyor.

AA

İhraç yüklerini belirtilen adreslerdeki ülkelere götürmek için günlerce direksiyon başında zorlu bir mesai yapan tır şoförleri, ramazanı da ailelerinden uzakta geçiriyor.

Sınır kapısında çıkış yapmak için tır parkında sırasını bekleyen tır şoförleri, iftar saatine yakın dorselerindeki dolaplarda hazırlıklara başlıyor.

İftarlıklarını hazırlayan tır şoförleri kimi zaman tek kimi zaman da meslektaşlarıyla ezanın okunmasının ardından oruçlarını açıyor. İftardan sonra demlenen çaylarla sohbet koyulaşıyor.

- "Hep beraber aile sofrası gibi oturup iftar yapıyoruz"

Tır şoförü İsmail Karakaş, AA muhabirine, ramazan ayında da zorlu mesailerine devam ettiklerini söyledi.

Ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşadıklarını ifade eden Karakaş, "Evde olmak güzel bir şey. Sofra başında ailemizle olmak ayrı bir güzellik. Ancak yıllardan beri alıştık bu atmosfere artık." dedi.

Ekrem Bağmancı ise tır şoförlerinin meslekleri gereği ailelerinden uzakta oruç açmaya alıştığını ifade etti.

Meslektaşlarıyla birlikte hazırladıkları yemeklerle iftar yaptıklarını anlatan Bağmancı, "Grup halinde bir araya gelince iftarlar daha güzel oluyor. Bugün için bir arkadaşımız güveç bir diğeri pilav hazırlıyor, ben de salata ve diğer iftarlıkları hazırlıyorum. Hep beraber aile sofrası gibi oturup iftar yapıyoruz." diye konuştu.

Abdurrahman Avcı da iftarı arkadaşlarıyla birlikte durakladıkları noktalarda yaptıklarını dile getirdi.

Uzun yol şoförlerinin iftarlarını dorselerindeki dolaplarda hazırladığını aktaran Avcı, "Şikayetçi değiliz. Kazancımız helal olduğundan dolayı huzurumuz da yerinde Allah'a şükür. Zaman zaman zorluklar yaşıyoruz ama bu da işimizin bir cilvesi." dedi.

Orhan Günal da iki buçuk aydır aralıksız Avrupa ülkelerine servis yaptığını, bayramın gelmesini sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

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