Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 885 milyon 166 bin dolarlık ihracata imza attı.
Otomotiv endüstrisini 1 milyar 830 milyon 802 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 681 milyon 910 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.
Mart ayında en fazla ihracat artışı yüzde 95,5 ile savunma ve havacılık sanayii'nde gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,3'lük azalışla 12 milyar 671 milyon 355 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1,9 gerilemeyle 1 milyar 957 milyon 112 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilikte ise yüzde 2,2 azalışla 368 milyon 546 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ
Ülke verilerine bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya,İspanya, ABD oldu.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 mart ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
|1 - 31 MART
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2018
|2019
|Değişim ('19/'18)
|Pay(19) (%)
|2017 - 2018
|2018 - 2019
|Değişim ('19/'18)
|Pay(18) (%)
|I. TARIM
|1.994.922
|1.957.112
|-1,9
|12,0
|21.760.049
|22.604.550
|3,9
|12,7
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|1.318.316
|1.245.810
|-5,5
|7,6
|14.772.658
|14.972.270
|1,4
|8,4
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|599.952
|588.536
|-1,9
|3,6
|6.348.621
|6.712.939
|5,7
|3,8
|Yaş Meyve ve Sebze
|207.195
|144.116
|-30,4
|0,9
|2.359.539
|2.191.043
|-7,1
|1,2
|Meyve Sebze Mamulleri
|141.218
|128.247
|-9,2
|0,8
|1.471.250
|1.562.005
|6,2
|0,9
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|114.735
|118.767
|3,5
|0,7
|1.309.337
|1.403.652
|7,2
|0,8
|Fındık ve Mamulleri
|124.563
|137.506
|10,4
|0,8
|1.801.745
|1.658.351
|-8,0
|0,9
|Zeytin ve Zeytinyağı
|47.251
|35.139
|-25,6
|0,2
|405.866
|321.662
|-20,7
|0,2
|Tütün
|65.103
|73.690
|13,2
|0,5
|980.214
|1.023.780
|4,4
|0,6
|Süs Bitkileri ve Mam.
|18.299
|19.808
|8,2
|0,1
|96.087
|98.838
|2,9
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|219.741
|238.522
|8,5
|1,5
|2.348.610
|2.565.800
|9,2
|1,4
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|219.741
|238.522
|8,5
|1,5
|2.348.610
|2.565.800
|9,2
|1,4
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|456.864
|472.780
|3,5
|2,9
|4.638.781
|5.066.480
|9,2
|2,8
|Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
|456.864
|472.780
|3,5
|2,9
|4.638.781
|5.066.480
|9,2
|2,8
|II. SANAYİ
|12.705.840
|12.671.355
|-0,3
|77,6
|125.496.069
|137.314.923
|9,4
|77,0
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.171.881
|1.114.308
|-4,9
|6,8
|12.106.221
|12.289.282
|1,5
|6,9
|Tekstil ve Hammaddeleri
|791.163
|728.443
|-7,9
|4,5
|8.278.132
|8.317.917
|0,5
|4,7
|Deri ve Deri Mamulleri
|168.928
|176.639
|4,6
|1,1
|1.600.287
|1.681.622
|5,1
|0,9
|Halı
|211.790
|209.226
|-1,2
|1,3
|2.227.801
|2.289.742
|2,8
|1,3
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|1.560.060
|1.830.802
|17,4
|11,2
|16.119.221
|18.174.182
|12,7
|10,2
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|1.560.060
|1.830.802
|17,4
|11,2
|16.119.221
|18.174.182
|12,7
|10,2
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|9.973.898
|9.726.244
|-2,5
|59,5
|97.270.627
|106.851.460
|9,8
|59,9
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.678.469
|1.681.910
|0,2
|10,3
|17.484.877
|17.638.390
|0,9
|9,9
|Otomotiv Endüstrisi
|3.144.072
|2.885.166
|-8,2
|17,7
|29.753.449
|31.099.146
|4,5
|17,4
|Gemi ve Yat
|79.227
|99.641
|25,8
|0,6
|1.217.621
|1.080.249
|-11,3
|0,6
|Elektrik Elektronik
|1.028.303
|994.895
|-3,2
|6,1
|10.950.281
|11.310.732
|3,3
|6,3
|Makine ve Aksamları
|635.697
|700.300
|10,2
|4,3
|6.436.982
|7.507.920
|16,6
|4,2
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|752.662
|713.064
|-5,3
|4,4
|7.217.466
|8.117.781
|12,5
|4,6
|Çelik
|1.287.266
|1.318.708
|2,4
|8,1
|12.034.370
|15.685.023
|30,3
|8,8
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|266.845
|317.383
|18,9
|1,9
|2.780.062
|3.108.130
|11,8
|1,7
|Mücevher
|522.430
|299.611
|-42,7
|1,8
|3.346.095
|4.371.708
|30,7
|2,5
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|147.927
|289.225
|95,5
|1,8
|1.775.371
|2.266.808
|27,7
|1,3
|İklimlendirme Sanayii
|417.499
|414.953
|-0,6
|2,5
|4.159.853
|4.545.627
|9,3
|2,5
|Diğer Sanayi Ürünleri
|13.501
|11.388
|-15,7
|0,1
|114.200
|119.946
|5,0
|0,1
|III. MADENCİLİK
|376.898
|368.546
|-2,2
|2,3
|4.771.945
|4.425.530
|-7,3
|2,5
|Madencilik Ürünleri
|376.898
|368.546
|-2,2
|2,3
|4.771.945
|4.425.530
|-7,3
|2,5
|T O P L A M (TİM*)
|15.077.660
|14.997.013
|-0,5
|91,8
|152.028.063
|164.345.003
|8,1
|92,2
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
|475.827
|490.802
|3,1
|3,0
|8.292.309
|4.735.865
|-42,9
|2,7
|ÖZEL İHRACAT TOPLAMI
|15.553.487
|15.487.815
|-0,4
|94,8
|160.320.371
|169.080.868
|5,5
|94,8
|Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|698.835
|845.767
|21,0
|5,2
|7.867.669
|9.242.741
|17,5
|5,2
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|16.252.321
|16.333.581
|0,5
|100,0
|168.188.040
|178.323.609
|6,0
|100,0
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