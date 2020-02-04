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Haberlerİş-Yaşam

"İhracatta yıl boyunca yeni rekorlar gelecek"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, ihracatta rekorla başlanan yeni yılın devamında da yeni rekorların görüleceğini söyledi. Çetinkaya, mevcut durumda ihracat ve dış ticaret için en büyük riskin ise corona virüsü olduğunu ifade etti

İhracat

TİM tarafından açıklanan Ocak ayına dair geçici dış ticaret rakamlarına göre yılın ilk ayında ihracat yüzde 6,1 artışla 14 milyar 765 milyon dolar olurken ithalat yüzde 19 artışla 19 milyar 229 milyon dolara ulaştı.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ DIŞ AÇIK İÇİN OLUMLU 

Ocak ayı dış ticaret rakamlarını değerlendiren TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, ocak ayının Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinde gerilimin düşmesi ve faz 1 anlaşmasının imzalanması ile olumlu başladığını ancak ikinci yarıda Çin’in Wuhan kentinden çıkan corona virüsünün yeniden küresel ticaret endişelerini artırdığını söyledi. Çin'in Türkiye'nin ihracattan ziyade ithalat tarafında ticaret ortağı olduğuna işaret eden Çetinkaya, "Şimdilik ticaret büyük oranda aksamadan devam ediyor ancak virüsün yayılması devam ettikçe siparişlerin ertelendiğini görebiliriz. Burada bazı ürünlerin tedarikinde sıkıntı yaşanması muhtemel olacaktır. Bu da hem bizim açımızdan hem de küresel ticaret açısından bir risk teşkil ediyor. Ancak bu olay özellikle petrol fiyatları üzerinde ciddi bir düşüşü de beraberinde getirdi. Bu fiyat düşüşü bizim dış ticaret açığımız açısından oldukça olumlu bir etki gösterecek." dedi.

Diğer ihracat pazarlarımızda ise işlerin toparlanmaya devam ettiğini kaydeden Çetinkaya, "Euro Bölgesi imalat PMI rakamları hala daralma bölgesinde olmasına rağmen Aralık ayının üzerinde gerçekleşti. İngiltere’de de Brexit gerçekleşti ve belirsizlik ortadan kalktı. Birleşik Krallık PMI verileri de toparlanmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay bizi endişelendiren ABD-İran gerginliği ise büyük oranda ortadan kalktı diyebiliriz. Dolayısıyla şu an ihracatımız ve dış ticaretimiz için en büyük risk corona virüsü olmaya devam ediyor. Bu da enerji fiyatlarındaki düşüş dolayısıyla dış ticaret dengemize pozitif katkı yapıyor." ifadelerini kullandı.

YENİ REKORLAR GELECEK

Çetinkaya, şöyle devam etti: "Ocak ayında rekorla başladığımız ihracatımızda yıl boyunca yeni rekorlar göreceğimizi düşünüyoruz. Türk Lirası hala rekabetçi bir kur olmaya devam ediyor ve yurt içinde ekonomik toparlanma tam hızıyla devam ediyor. Faizlerdeki düşüşün yatırımlara yansımasıyla birlikte hem üretim rakamlarında hem ihracat rakamlarında yukarı yönlü seyir yıl boyu sürecektir."

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