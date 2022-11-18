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İhtiyaç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! 4.500, 5.000, 7.500 TL ödeme yapılacak: Başvurular internetten ya da şubelerden!

Bankalar arasındaki promosyon rekabeti halen devam ediyor. Kasım ayına girilmesiyle birlikte promosyon ödemeleri de rakamsal boyutta değişiklik gösterdi. İşte bankaların verdiği promosyon ödeme tutarları...

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  • İhtiyaç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! 4.500, 5.000, 7.500 TL ödeme yapılacak: Başvurular internetten ya da şubelerden!

    Bankaların arasında geçen promosyon rekabeti halen devam ediyor. Tüm bankaların ortak şartları arasında ise, bankaya maaş taşıma işlemi yer alıyor. İşte bankaların promosyon ödemeleri...
  • İhtiyaç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! 4.500, 5.000, 7.500 TL ödeme yapılacak: Başvurular internetten ya da şubelerden!

    İŞ BANKASI PROMOSYON ÖDEMELERİ

    3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

    10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL promosyon alacak.
  • İhtiyaç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! 4.500, 5.000, 7.500 TL ödeme yapılacak: Başvurular internetten ya da şubelerden!

    DENİZBANK PROMOSYON ÖDEMELERİ

    3.500 TL Altı Maaş Alanlar: 3.000

    3.500 TL - 7.500 TL Arası Maaş Alanlar: 3.500

    7.500 TL -10.000 TL Arası Maaş Alanlar: 4.500

    10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar: 5.000 TL promosyon alacak.
  • İhtiyaç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! 4.500, 5.000, 7.500 TL ödeme yapılacak: Başvurular internetten ya da şubelerden!

    AKBANK PROMOSYON ÖDEMELERİ

    Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı
    0 - 3.499 TL 3.000 TL 1.200 TL 4.200 TL
    3.500 TL - 7.499TL 3.500 TL 1.350 TL 4.850 TL
    7.500 TL - 9.999 4.500 TL 1.750 TL 6.250 TL
    10.000 TL ve üzeri 5.000 TL 2.000 TL 7.000 TL
  • İhtiyaç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! 4.500, 5.000, 7.500 TL ödeme yapılacak: Başvurular internetten ya da şubelerden!

    YAPI KREDİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

    3.500 TL Altında Maaş Alanlara: 4.200 TL

    3.500 TL – 7.500 TL Arasında Maaş Alanlara: 4.900 TL

    7.500 TL – 10.000 TL Arasında Maaş Alanlara: 6.300 TL

    10.000 TL ve Üzerinde Maaş Alanlara: 7.000 TL
  • İhtiyaç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! 4.500, 5.000, 7.500 TL ödeme yapılacak: Başvurular internetten ya da şubelerden!

    ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÖDEMELERİ

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödemeler yapılıyor.
  • İhtiyaç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! 4.500, 5.000, 7.500 TL ödeme yapılacak: Başvurular internetten ya da şubelerden!

    TEB PROMOSYON ÖDEMELERİ

    0-3.499 TL arasında maaş alanlara 4.200 TL

    3.500-7.499 TL arasında maaş alanlara 4.900 TL

    7.500 TL ve 9.999 TL arasında maaş alanlara 6.300 TL

    10000 TL ve üzeri arasında maaş alanlara 7.000 TL promosyon verilecek.

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