Bursa OSB'de faaliyet gösteren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak, 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip fabrikada faaliyette bulunduklarını söyledi. Bayrak, 1979'da yılında kurulan firmalarında taahhütlük denilen proje bazlı mühendislik işi yaptıklarını ve iş makineleri üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje bazlı mühendislik işinde firmaların isteklerine ve taleplerine göre çözümler ürettiklerini aktaran Bayrak, "Genelde bu projeler gizli anlaşmalar çerçevesinde yapılıyor. Bu yıl taahhüt işinde yüzde 70 yurt dışına çalıştık. Şu anda Romanya, Fransa, Çekya ve Meksika'da taahhüt işlerimiz var." dedi.

İş makineleri kolunda da ciddi anlamda ihracatın söz konusu olduğunu belirten Bayrak, "Bu iş makineleri de personel liftleri. 13 modelimiz var. Personeli, 5,5 metreden 27 metreye kadar yükseğe çıkarabiliyoruz. Bu personel liftleri akü ve dizel makinelerden oluşuyor. Bu konuda Türkiye'de tek üreticiyiz." açıklamasında bulundu.

"850 CİVARINDA İŞ MAKİNESİ ÜRETİYORUZ YÜZDE 60'INI İHRAÇ EDİYORUZ"

Bayrak, Barakfakih bölgesindeki fabrikalarının küçük gelmesi üzerine 2008 yılında OSB'deki yeni fabrikaya taşındıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Biz OSB'deki fabrikayı yapmaya başladığımız yıllarda lift ihtiyacımız oldu. O zamanlar lift kiralıyorduk ama bunların Türk malı olanını hiç görmedik. Araştırdığımızda liftlerin hepsi yabancı markaydı. 'Türkiye'de üretici yok mu?' diye sorduğumuzda 'yok' dediler. Araştırdık ancak Türk üretici bulamadık. Personel liftleri üretmek için çalışmalara başladık ve dört yıl Ar-Ge çalışmalarımız sürdü. Yurt dışındaki modelleri inceledik ve ne şekilde üretim yapabiliriz onun planlamasını yaptık. O gün bugündür üretiyoruz."

Personel liftlerinin büyük zaman tasarrufu sağladığını ve iş güvenliği açısından büyük önem kazandığını vurgulayan Bayrak, bu ürünlerini Almanya, Rusya ve Fransa gibi 20 ülkeye gönderdiklerini söyledi.

Yılda 850 civarında iş makinesi ürettiklerini belirten Bayrak, "Yüzde 60'ını ihraç ediyoruz. Almanya, Fransa ve Rusya'da bayilerimiz var. 2019 yılındaki hedefimiz de yaklaşık bin 400 civarında iş makinesi üretmek. Üretim yaklaşık iki katına çıkacak. Yatırımlarımızı ona göre planladık." dedi.

"2018 YILINI DOLDURDUK, 2019 YILINDAKİ PLANLAMAMIZI YAPIYORUZ"

Şu anda iç pazarda en fazla lift satan firmalardan biri olduklarına dikkati çeken Bayrak, iç piyasada 5-6 ithal firmanın iş yaptığını ve ciddi bir rekabetin söz konusu olduğunu vurguladı.

Bayrak, Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini ve ekim ayında Fransa'da yapılacak fuara birkaç önemli iş makinesiyle katılacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fuara katılacağımız iş makineleri dünyada belki üçüncü üretici olabileceğimiz bir makine. Şu anda bazılarını gizli tutmaya çalışıyoruz ama sonuç itibarıyla fuarda sergileyeceğiz. İş makineleri konusunda ciddi bir savaş var dünyada. Yeni modelleri fuarda sergileyeceğiz ve yeni pazarlar yaratmaya çalışacağız. 2018 yılını doldurduk. Şu anda iş almıyoruz ve 2019 yılındaki planlamalarımızı yapıyoruz. 2019 yılında dış pazardan pay kapmaya çalışacağız. İhracat rakamlarımızı artırmanın planlarını yapıyoruz. Şu ana kadar ulaşamadığımız ülkelere makine satmaya çalışacağız. Bunların içinde büyük oranda Avrupa ülkeleri var. İş makinesinde pazar payının en yüksek olduğu ülkeler Avrupa ülkeleri. Gelecek yıl ulaşamadığımız ülkelere ulaşıp oradaki pazarımızı artırmayı planlıyoruz."

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