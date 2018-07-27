IK Brage Borlange - IFK Varnamo maç önü

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. IK Brage Borlange, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü IFK Varnamo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 25 puanlı IK Brage Borlange 6. sırada bulunuyor, IFK Varnamo 6 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi IK Brage Borlange, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. IFK Varnamo, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 325 kodlu maçı oynayanlar; IK Brage Borlange galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.40, IFK Varnamo galibiyet oranı 3.50. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

IK Brage Borlange son haftadaki IFK Varnamo müsabasında 1-1 berabere kaldı.

IFK Varnamo ise IK Brage Borlange maçında 1-1 berabere kaldı.

IK Brage Borlange, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. IK Brage Borlange, kendi sahasında 16 gol attı, 11 gol yedi.

IFK Varnamo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IFK Varnamo, 2 gol atarken 17 gol yedi.

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