IK Brage Borlange - Östers maçı ne zaman?

İsveç Superettan maçında IK Brage Borlange ile Östers, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi IK Brage Borlange 28 puanla 5. sırada, Östers 25 puanla 7. sırada bulunuyor. IK Brage Borlange, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Östers son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 395 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IK Brage Borlange kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Östers sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

IK Brage Borlange son hafta oynanan Östers maçında 0-1 yenildi.

Östers ise IK Brage Borlange karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan IK Brage Borlange, 16 gol attı ve 12 gol yedi.

Östers, dış sahada 6 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Östers 17 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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