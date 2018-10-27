IK Frej Taby - Degerfors karşılaşma önü

İsveç Superettan maçında IK Frej Taby ile Degerfors, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. IK Frej Taby 32 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Degerfors 37 puanda ve 8. sırada. IK Frej Taby, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Degerfors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 335 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IK Frej Taby kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Degerfors sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

IK Frej Taby son hafta oynanan Falkenbergs FF maçında 3-1 yenildi.

Degerfors ise Syrianska FC karşılaşmasında 3-1 kazandı.

IK Frej Taby, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. IK Frej Taby, kendi sahasında 20 gol attı, 25 gol yedi.

Degerfors ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Degerfors, 17 gol atarken 23 gol yedi.

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