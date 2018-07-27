IK Frej Taby - GAIS maç önü

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. IK Frej Taby, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü GAIS takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. IK Frej Taby 13 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken GAIS 21 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi IK Frej Taby, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. GAIS, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 353 kodlu maçı oynayanlar; IK Frej Taby galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.20, GAIS galibiyet oranı 1.90. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

IK Frej Taby son haftadaki Falkenbergs FF müsabasında 3-1 yenildi.

GAIS ise Varbergs BoIS FC maçında 3-0 kazandı.

IK Frej Taby, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 15 gol yedi.

GAIS ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. GAIS, 10 gol atarken 9 gol yedi.

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