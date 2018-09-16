IK Frej Taby - Örgryte maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. IK Frej Taby, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Örgryte takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. 22 puanlı IK Frej Taby 12. sırada bulunuyor, Örgryte 33 puana sahip ve 6. sırada. IK Frej Taby son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Örgryte son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 804 kodlu maçı oynayanlar; IK Frej Taby galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.20, Örgryte galibiyet oranı 1.95. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

IK Frej Taby son haftadaki Falkenbergs FF müsabasında 3-1 yenildi.

Örgryte ise IFK Varnamo maçında 2-1 yenildi.

IK Frej Taby, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 23 gol yedi.

Örgryte, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Örgryte 16 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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