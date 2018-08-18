IK Oddevold - Eskilsminne sahaya çıkıyor

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. IK Oddevold, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Eskilsminne takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. IK Oddevold 25 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Eskilsminne 27 puanda ve 6. sırada. IK Oddevold, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Eskilsminne, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 567. İddaa'da IK Oddevold kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Eskilsminne kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

IK Oddevold önceki hafta Kristianstads FF mücadelesinde 1-2 kazandı.

Eskilsminne, Norrby IF karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan IK Oddevold, 13 gol attı ve 8 gol yedi.

Eskilsminne, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Eskilsminne, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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