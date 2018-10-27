IK Sirius FK - Brommapojkarna düellosu

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. IK Sirius FK, 28 Ekim 2018 Pazar günü Brommapojkarna takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. IK Sirius FK 26 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Brommapojkarna 20 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi IK Sirius FK, son 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Brommapojkarna, son 1 maçında 1 beraberliklik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 503. İddaa'da IK Sirius FK kazanır 1.50, berabere biter 3.60, Brommapojkarna kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

IK Sirius FK son haftadaki Brommapojkarna müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Brommapojkarna ise IK Sirius FK karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

IK Sirius FK, evinde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 30 gol yedi.

Brommapojkarna, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brommapojkarna 8 kez gol sevinci yaşadı, 35 kez topu ağlarında gördü.

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