IK Sirius FK - Dalkurd sahaya çıkıyor

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. IK Sirius FK, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Dalkurd takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi IK Sirius FK 17 puanla 12. sırada, Dalkurd 9 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi IK Sirius FK, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dalkurd, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 174 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IK Sirius FK kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Dalkurd sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

IK Sirius FK önceki hafta Ljungskile mücadelesinde 3-1 kazandı.

Dalkurd ise Örgryte maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan IK Sirius FK, 10 gol attı ve 22 gol yedi.

Dalkurd, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dalkurd 7 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.

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