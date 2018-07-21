IK Sirius FK - Göteborg maçı rakamları

İsveç Allsvenskan maçında IK Sirius FK ile Göteborg, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. IK Sirius FK 8 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Göteborg 16 puanda ve 12. sırada. IK Sirius FK son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Göteborg, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 401 kodlu maçı oynayanlar; IK Sirius FK galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Göteborg galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

IK Sirius FK son haftadaki Göteborg müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Göteborg ise IK Sirius FK karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

IK Sirius FK, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 20 gol yedi.

Göteborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Göteborg, 7 gol atarken 9 gol yedi.

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