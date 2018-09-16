IK Sirius FK - Hammarby maç önü

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. IK Sirius FK, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Hammarby takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. IK Sirius FK 17 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Hammarby 43 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi IK Sirius FK, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Hammarby, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 803. İddaa'da IK Sirius FK kazanır 4.00, berabere biter 3.75, Hammarby kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

IK Sirius FK son hafta oynanan Hammarby maçında 0-0 berabere kaldı.

Hammarby ise IK Sirius FK karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

IK Sirius FK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. IK Sirius FK, kendi sahasında 12 gol attı, 25 gol yedi.

Hammarby, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hammarby 15 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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