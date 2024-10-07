Semih Çelik kimdir, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i neden öldürdü? İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetinden son gelişmeler
Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetini işlemesiyle dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı yarım saat arayla İstanbul'da iki genç kızı katletti. Ardından Fatih surlarından kendini aşağı atarak intihar girişiminde bulundu. Semih Çelik'in babası Adem Çelik, polise, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen maktul Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih'te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızın da oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Peki Semih Çelik kimdir, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i neden öldürdü?
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetinden son gelişmeler yakından takip ediliyor. Semih Çelik’in işlediği cinayetle alakalı dehşete düşüren ayrıntılar da yer aldı. 19 yaşındaki Semih Çelik, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki kadını vahşice öldürdükten sonra, Edirnekapı surlarından aşağı atlayarak intihar etti. Peki Semih Çelik kimdir, olayı nedir, annesi ve babası kim? Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i neden öldürdü?
SEMİH ÇELİK KİMDİR, OLAYI NEDİR?
İstanbul'da kan donduran olay dün Fatih’te meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi.
YARIM SAAT ARAYLA İKİ KADINI ÖLDÜRDÜ
İki genç kadının katili Semih Çelik’in İkbal Uzuner için bir video çektiği ortaya çıktı. Söz konusu videoda kan donduran ifadeler yer aldı: "İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Ama güzeldi benim için. Korkmana ve endişe etmene gerek kalmadı. Tamamen kapanıyor bu konu. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Sana söylemem gereken bir şey var. Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan giderken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Bekledim…Takip ettim…Tanrı o kadar yardım etti ki sana, iyi ki olmadı böyle bir şey.”
SEMİH ÇELİK, İKBAL UZUNER VE AYŞENUR HALİL’İ NEDEN ÖLDÜRDÜ?
"TAKINTILI SEVGİLİ" İDDİASI
Sosyal medyada, Semih Çelik'in uzun süredir İkbal Uzuner'e takıntılı halde ilgi duyduğu, genç kızın bu nedenle eğitimini bırakmak zorunda kaldığı ve ailesinin de şikayetçi olduğu iddiası da yer aldı.
SEMİH ÇELİK BABASININ İFADESİ NE OLDU?
Kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, polise, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen maktul Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih’te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızın da oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söyledi.
Babanın bu iddiası üzerine katil zanlısı Semih Çelik’in hastane kayıtları araştırıldı. Yapılan incelemelerde 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu tespit edildi.
(Fotoğraftaki İkbal Uzuner 19 yaşındaydı)
BİR İNTİHAR GİRİŞİMİ VE İKİ KAYIP BAŞVURUSU
Çalışmalara devam eden polis ekipleri, katil zanlısı Semih Çelik’in Pol-Net kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede Semih Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu belirlendi.
HİÇ SUÇ KAYDI BULUNMUYOR
Hemen araştırılan bu zanlının Fatih nüfusuna kayıtlı 19 yaşında ve suç kaydı olmadığı tespit edildi. Polis, mesleği kasaplık olan Semih Çelik'in babası Adem Çelik ile görüştü.
Tüm bu çalışmalar yapılırken, katil zanlının evinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde defter üzerine kara kalem çizilmiş, kafası ile vücudu birbirinden ayrılmış ve vücudu parçalanmış şekilde bir kadın resmi bulundu.
Bu çizim polis kayıtlarına; “Çiziminin bulunduğu, Fatih'te öldürülen İkbal Uzuner isimli şahsın öldürülme şeklinin, şüpheli tarafından çizilmiş olan resme benzerlik gösterdiği anlaşılmış olup; konu ile ilgili çalışmalar ilçe ekipleri ile birlikte devam etmektedir” diye geçti.
İKBAL UZUNER İÇİN FATİH CAMİSİ'NDE CENAZE NAMAZI KILINDI
Eyüpsultan ve Fatih'te öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner için ayrı camilerde cenaze töreni düzenlendi.
Uzuner için Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Namaz öncesi cami avlusunda bulunan Uzuner'in bazı yakınları fenalık geçirdi. İkbal Uzuner, cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'na defnedildi.
AYŞENUR İÇİN GAZİOSMANPAŞA'DA TÖREN YAPILDI
Ayşenur Halil için de Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi'nde cenaze töreni yapıldı. Törene, Halil'in ailesi, arkadaşları, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de katıldı. Cenazesi kılınan namazından ardından Karlıtepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. Polis ekiplerince her iki cenaze töreni için alanlarda geniş güvenlik önlemi alındı.
KATİLİN CENAZE NAMAZI İPTAL EDİLDİ
Öte yandan iki kadını öldürdükten sonra Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden Çelik'in cenaze namazının, güvenlik sebebiyle iptal edildiği öğrenildi.