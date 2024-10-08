"SURUN ÜZERİNE ÇIKTIK"

Telefonu evsiz biri bulmuş, telefonun surlardan düştüğünü söylemiş. Biz de belki kızımız surun üstündedir diye yukarı çıkmak istedik ancak teller olduğu için çıkamadık.

"KIZIMIN KAFATASINI GÖRDÜM"

Aşağı indikten sonra kalabalık bir grubun surlara baktığını gördük. Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın kafasını gördüm" dediği öğrenildi.