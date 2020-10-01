IKBY Başkanı Barzani'den

AA

Barzani, dün akşam saatlerinde ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Erbil Havalimanı'na düzenlenen füze saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

IKBY Başkanlık sitesinde yayımlanan açıklamasında Barzani, saldırının IKBY halkı ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine karşı gerçekleştirildiğini belirtti.

Provokatif saldırılar düzenleyenlerin tüm Irak'ın düşmanı olduğunu ifade eden Barzani, şunları kaydetti:

"Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki tüm güvenlik birimleri, Peşmerge, Irak ordusu ve Haşdi Şabi, provakatif grupların faaliyetlerinin önlenmesine karşı tüm çabalarını birleştirmelidir. Iraklı güçlerin hep birlikte bu gruplara karşı durmaları ve bu grupların yasalar önünde hesap vermeleri gerekiyor."

Barzani ayrıca Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin, ülkenin istikrar ve güvenliğinin sağlanması için attığı tüm adımları desteklediklerini yineledi.

IKBY İçişleri Bakanlığı, dün akşam saatlerinde İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi'ye bağlı unsurların Musul vilayetine bağlı Şeyh Nemre köyünden ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Erbil Havalimanı'na doğru 6 füze fırlattığını bildirmişti.

Açıklamada füzelerin havalimanı yakınlarına düştüğü, saldırıda can kaybı olmadığı kaydedilmişti.

Söz konusu saldırıyı düzenleyen Haşdi Şabi içindeki grupların direkt İran'dan talimat aldıkları iddia ediliyor. Buna karşılık Haşdi Şabi, bu saldırının arkasında kendilerinin olmadığını ileri sürüyor.

- ABD ve İran'ın Irak üzerindeki güç çekişmesi

Irak'ta 2018'den bu yana güçlü askeri nüfuzu ve üsleri bulunan ABD ile İran'a yakın Iraklı Şii milis grupları arasında askeri alanda çekişmeler yaşanıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'tan temizlenmesinden sonra ABD'nin bu ülkedeki varlığını kendisi için stratejik bir güvenlik tehlikesi olarak gören İran, yabancı askerlerin Irak'tan çekilmesinde ısrar ediyor.

Bu kapsamda Tahran yönetimi, ABD'nin askeri varlığına karşı Irak'ta kendisine yakın Şii siyasi partiler ve silahlı gruplar kartını kullanıyor.

ABD ise İran'ın Irak'taki faaliyetlerini gözetlemek için askerlerini çekmeyeceğini dillendiriyor.

Tahran ile Washington yönetimleri arasında Irak toprakları üzerinde yaşanan askeri gerginlik ocak ayında zirveye ulaşmış ve ABD, İranlı Komutan Kasım Süleymani'yi öldürmüştü.

- Süleymani'nin intikamı için devam eden taciz saldırıları

Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge ile koalisyon güçleri için lojistik malzeme taşıyan araç konvoylarına zaman zaman saldırılar düzenleniyor.

Bu saldırıları İran'ın himayesindeki Iraklı Şii silahlı grupların gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, İranlı General Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'nin acilen Irak'ı terk etmesi gerektiğini söylemişti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'ni kapatma planını gündeme getirmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı da dün ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'ın, güvenlik ve terörle mücadele konusunda Washington'un Bağdat yönetimini desteklemeye devam edeceğini bildirdiğini aktarmıştı.